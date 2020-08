Imprese: Aspi, nel primo semestre investimenti operativi per 215 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre 2020 Autostrade per l’Italia ha effettuato investimenti operativi per 215 milioni di euro. Lo si apprende dalla relazione finanziaria semestrale approvata oggi dal Cda di Aspi. Stando alle informazioni diffuse, nel periodo sono proseguiti i lavori relativi a: interventi previsti nella Convenzione 1997, con particolare riferimento al potenziamento alla terza corsia della A1 nel tratto compreso tra Barberino e Firenze Nord e nel tratto compreso tra Firenze Sud ed Incisa, tra cui lo scavo della galleria Santa Lucia; interventi previsti nel IV Atto Aggiuntivo 2002, con particolare riferimento alla realizzazione delle opere complementari agli interventi di ampliamento alla terza corsia sulla A14, agli interventi del Piano sicurezza gallerie e alla realizzazione della quinta corsia della A8 tra Milano e l’interconnessione di Lainate; e altri investimenti, con particolare riferimento alla prosecuzione degli interventi per l’evoluzione tecnologica ed il miglioramento continuo degli standard di qualità e sicurezza della rete e agli interventi in Grandi Opere connessi ai lavori di realizzazione della quarta corsia dinamica della A4 in area milanese. (Com)