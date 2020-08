Imprese: Gruppo Abertis, nel primo semestre ricavi in calo del 31 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre dell’anno il Gruppo Abertis ha registrato ricavi operativi pari a 1,789 miliardi di euro, con un calo del 31 per cento a fronte dei forti decrementi in termini di traffico in Spagna, Francia, Italia, Brasile, Cile e Argentina. Stando alla relazione finanziaria semestrale approvata oggi dal Cda del Gruppo Atlantia, il Gruppo Abertis ha registrato un margine operativi lordo (Ebitda) pari a 1,108 miliardi di euro con un calo di 38 punti percentuali. Gli investimenti operativi si sono attestati a 191 milioni di euro. (Com)