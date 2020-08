Imprese: Atlantia, ricavi da settore autostradale estero in calo del 33 per cento al 30 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi operativi registrati nel primo semestre 2020 dal Gruppo Atlantia nel settore autostradale estero si sono attestati a 229 milioni di euro con un calo del 33 per cento, dovuto principalmente alle importanti riduzioni di traffico che hanno interessato Brasile, Cile e Polonia a fronte della pandemia. Stando alla relazione finanziaria semestrale approvata oggi dal Cda di Atlantia, nel settore autostradale estero è stato registrato un margine operativo lordo (Ebitda) pari a 157 milioni di euro, in calo di 39 punti percentuali, e investimenti opertivi per 76 milioni. (Com)