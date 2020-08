Marò: Cirielli (Fd'I), solidarietà a Latorre, governo pretenda rispetto sentenza dell'Aja

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Questore della Camera dei deputati e membro della commissione Affari esteri di Montecitorio, Edmondo Cirielli, esprime "totale solidarietà a Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Il governo italiano - prosegue il parlamentare in una nota - pretenda a gran voce il rispetto della sentenza della Corte arbitrale dell'Aja che, lo scorso 1 luglio, si è espressa attribuendo l'immunità funzionale ai due marò. E di fatto ora l'India non deve più avere alcuna autorità su di loro. Per questo le dichiarazioni di Latorre di oggi lasciano sgomenti". L'esponente di Fd'I aggiunge: "La Corte suprema indiana si attenga immediatamente alle disposizioni dell'Aja: venga restituita subito la piena libertà a Latorre e Girone che, com'è giusto che sia - conclude Cirielli -, potranno dimostrare la loro totale innocenza davanti alla magistratura italiana". (Com)