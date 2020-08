© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sono impressionanti le immagini che giungono in queste ore da Beirut colpita da una grave esplosione. Esprimo solidarietà e vicinanza a tutta la popolazione locale e, in modo particolare, al contingente italiano che opera nella regione. Seguo con attenzione l'evolversi dei fatti e le condizioni del nostro personale militare coinvolto, lo dichiara in una nota il sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo.