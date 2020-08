Imprese: Atlantia, al 30 giugno ricavi e traffico in calo negli aeroporti romani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre dell’anno i passeggeri transitati nel sistema aeroportuale romano sono diminuiti, rispetto allo stesso periodo del 2019, del 69 per cento: la riduzione dei volumi si è acuita dal mese di marzo a causa delle restrizioni di viaggio da e per l'Italia adottate da molti paesi, comportando nei mesi di aprile e maggio il quasi totale azzeramento dei voli. Stando alla relazione finanziaria semestrale approvata oggi dal Cda di Atlantia anche l’aeroporto di Ciampino, per il quale l’attività di linea commerciale è stata sospesa per 95 giorni durante la serrata, ha subito un’analoga riduzione dei volumi, con i primi sei mesi del 2020 che registrano un calo dei passeggeri del 65,3 per cento rispetto al primo semestre del 2019. Stando alla nota, i ricavi operativi del primo semestre sono pari a 166 milioni di euro con un decremento di 285, mentre i ricavi per servizi aeronautici, pari a 105 milioni di euro, si riducono complessivamente di 214 milioni di euro per effetto principalmente dei minori volumi di traffico. Gli altri ricavi operativi sono pari a 61 milioni di euro con un decremento di 71 milioni in relazione al citato calo del traffico ed alla chiusura dei terminal. In calo dell’84 per cento il margine operativo lordo (Ebitda), pari a 43 milioni di euro. Alla riduzione dei ricavi, prosegue la nota, si accompagnano le azioni di contenimento dei costi gestionali, del lavoro e degli oneri concessori, in calo rispettivamente di 19, 34 e 69 punti percentuali. Gli investimenti operativi realizzati nel primo semestre risentono del rallentamento dei cantieri causato dal lockdown e ammontano a 72 milioni di euro (Com)