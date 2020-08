Decreto Agosto: Giacomoni (FI), faremo di tutto per impedire patrimoniale e tassa successione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad avviso del deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro, "ogni mese ha il suo decreto e la sua pena. Ora il governo parla del decreto di agosto. In assenza di un progetto serio di rilancio - ha continuato il parlamentare al Tg1 -, il rischio è che in autunno arrivino nuove tasse: la patrimoniale e un aumento della tassa di successione. Forza Italia farà di tutto per impedirlo". (Rin)