Libano: Rizzo (M5s), apprensione per i nostri militari

- Il presidente della commissione Difesa della Camera dei deputati, Gianluca Rizzo, esprime "vicinanza e solidarietà al popolo libanese per le vittime, i feriti e i danni causati dalle due terribili esplosioni avvenute oggi a Beirut". "In attesa di avere ulteriori informazioni sull'origine delle esplosioni sono vicino ai nostri militari delle missioni Unifil e Misil in questi momenti di forte apprensione", aggiunge Rizzo in una nota commentando quanto avvenuto oggi nella capitale libanese. (Com)