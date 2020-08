Argentina: Fmi, "passo significativo" accordo governo con creditori su ristrutturazione debito estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, si è congratulata oggi con il governo dell'Argentina e con i creditori privati internazionali per l'accordo raggiunto sulla ristrutturazione di 66,2 miliardi di dollari del debito estero sotto legislazione straniera. "Congratulazioni al presidente Alberto Fernandez, al ministro dell'Economia, Martin Guzman, e al principale gruppo di creditori per aver raggiunto un accordo di principio sul debito sovrano", ha scritto Georgieva sul suo profilo Twitter. "E' un passo significativo. Aspettiamo con ansia una conclusione positiva nell'interesse di tutti", ha aggiunto. L'Fmi è stato fin dall'inizio nel negoziato a fianco del governo argentino avallando principalmente il criterio del ripristino della "sostenibilità del debito" come principio guida dell'accordo. Concluso il negoziato con i creditori privati internazionali Buenos Aires dovrà affrontare a sua volta una trattativa con l'istituto di credito multilaterale guidato da Georgieva sulla ristrutturazione del prestito da 54 miliardi di dollari concesso nel 2018 al governo dell'ex presidente Mauricio Macri. (segue) (Abu)