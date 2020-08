Imprese: Atlantia, al 30 giugno ricavi in calo del 34 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Atlantia ha chiuso il primo semestre dell’anno con ricavi operativi pari a 3,714 miliardi di euro, con un decremento del 34 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Stando alla relazione finanziaria semestrale approvata oggi dal Cda, su base omogenea i ricavi operativi hanno subito un calo di 30 punti percentuali a fronte degli impatti della pandemia di Covid-19. Nello specifico, I ricavi da pedaggio si sono attestati a 2,971 miliardi di euro con un decremento di 1,522 rispetto al primo semestre dell’anno scorso: una variazione ascrivibile agli impatti derivanti dalle restrizioni alla mobilità causate dalla pandemia. I ricavi per servizi aeronautici sono pari a 138 milioni di euro con un decremento di 256 per l’impatto della pandemia sui volumi di traffico. Gli altri ricavi operativi sono complessivamente pari a 605 milioni di euro e presentano un decremento di 112 per la citata riduzione dei volumi di traffico che ha comportato minori ricavi del gruppo Aspi, essenzialmente in relazione alla sospensione totale delle royalty ed altri corrispettivi nel periodo marzo-maggio. (Com)