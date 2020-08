Coronavirus: Salvini, da presidente Croce rossa numeri senza basi scientifiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini, dopo un’intervista rilasciata dal presidente della Croce rossa Francesco Rocca, osserva che "gli italiani non sono un popolo di infetti: chi lo sostiene, senza basi scientifiche solide, danneggia il nostro Paese. Sostenere che il 30 per cento dei cittadini ha il Covid-19, ma è asintomatico - continua l'ex ministro dell'Interno in una nota -, significa coinvolgere circa 20 milioni di persone. Un risultato abnorme e smentito anche dall’indagine sierologica condotta da Istat e ministero della Salute, peraltro con il supporto della Croce rossa. Gli sforzi delle istituzioni - conclude Salvini - andrebbero indirizzati per difendere le frontiere dall’arrivo di chi è realmente contagiato, e poi circola per l’Italia indisturbato". (Com)