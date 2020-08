Imprese: Atlantia, al 30 giugno Ebitda in calo del 63 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Atlantia ha chiuso il primo semestre 2020 con un margine operativo lordo (Ebitda) pari a 1,3 miliardi di euro, con un decremento del 63 per cento. Stando alla relazione semestrale approvata oggi dal Cda, su base omogenea il dato presenta un calo del 55 per cento escludendo le rettifiche su base omogenea relative alle variazioni di perimetro e agli accantonamenti di Aspi correlati alle interlocuzioni con governo e Mit. In aumento anche ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore, pari a 1,992 miliardi con un incremento di 41 milioni a fronte delle svalutazioni, complessivamente pari a 203 milioni di euro a seguito dei test di impairment, dell’avviamento di Aéroports de la Côte d’Azur (94 milioni di euro) e dei diritti concessori immateriali dell’A4 (109 milioni di euro). Tali effetti sono stati in parte compensati dagli effetti delle variazioni dei tassi di cambio (69 milioni di euro) e del perimetro di consolidamento (119 milioni di euro). Il margine operativo (Ebit) è negativo per 735 milioni di euro, con un decremento di 2,276 miliardi rispetto al primo semestre 2019(Com)