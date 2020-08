Omofobia: Varchi (Fd'I), rinvio esame pdl svela ipocrisia rosso-gialla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carolina Varchi, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo di Fd'I in commissione Giustizia a Montecitorio, afferma che "il rinvio dell'esame della proposta di legge contro l'omofobia a settembre svela l'ipocrisia della maggioranza rosso-gialla. Partito democratico e Movimento cinque stelle - continua la parlamentare in una nota -, prima hanno paralizzato la commissione Giustizia per far approdare in Aula oggi questa pdl che mette a rischio libertà di espressione e di opinione. Con una richiesta infondata, poi hanno ottenuto il rinvio a settembre per poter contingentare i tempi e comprimere il dibattito parlamentare. L'intento della legge è solo quello di mettere il bavaglio a chi la pensa diversamente: Fratelli d'Italia", conclude Varchi, "continuerà a battersi contro questa sorta di tribunale di inquisizione, nonché un'offesa ai diritti costituzionali". (Com)