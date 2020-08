Imprese: Tim, indebitamento finanziario netto in calo al 30 giugno 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Tim, riunitosi oggi sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ha approvato la relazione finanziaria del gruppo Tim al 30 giugno 2020. E' quanto si legge in una nota della società. Nel secondo trimestre la generazione di cassa e la riduzione dell’indebitamento finanziario netto hanno accelerato. Tale risultato è dovuto in parte al buon esito dell’operazione di valorizzazione della quota di Tim in Inwit, ma soprattutto alla gestione ordinaria che ha prodotto importanti flussi di cassa. Continua infatti - prosegue la nota - la razionalizzazione del portafoglio prodotti e la politica di maggior disciplina nella gestione commerciale che, pur comportando una flessione dei ricavi nel breve termine, produce un incremento nella generazione di cassa e nella soddisfazione dei clienti. Nel corso del semestre il Customer satisfaction index è migliorato del 3 per cento nel mobile, 2 per cento nel fisso e 1 per cento nel Wholesale. Anche nel periodo di maggiore intensità dell’emergenza sanitaria, Tim ha mantenuto una piena operatività e continuità nell’erogazione dei servizi, assicurando la tutela della salute dei propri dipendenti e investendo nell’incremento di capacità e copertura delle reti nazionali. (segue) (Com)