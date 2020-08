Imprese: Tim, indebitamento finanziario netto in calo al 30 giugno 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati finanziari - continua la nota - risentono degli effetti della chiusura dei negozi sulle vendite di prodotti e del ridotto traffico roaming da e verso l’estero. A fronte di una flessione nel breve termine, nel medio-lungo è previsto un effetto positivo sui conti del gruppo, a seguito dell’accelerazione nell’adozione di servizi digitali. L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno si è ridotto di 1.697 milioni di euro da fine 2019, attestandosi a 25.971 milioni di euro (ovvero 21.095 milioni di euro su base after lease). L’equity free cash flow ha contribuito per 978 milioni di euro e la rimanente parte è attribuibile alla parziale monetizzazione della partecipazione in Inwit che ha più che bilanciato il pagamento di 316 milioni di euro di dividendi sulle azioni ordinarie e di risparmio di Tim S.p.A. (Com)