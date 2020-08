© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE:- Conferenza stampa di presentazione del festival "Ugo Pari 30. Intrattenimento e cinema in memoria di Ugo Tognazzi". Saranno presenti il sindaco Adriano Zuccalà, il vicesindaco Simona Morcellini e l'attore Gianmarco Tognazzi. Museo Città di Pomezia - Laboratorio del Novecento, in piazza Indipendenza 11, a Pomezia. (ore 11)- Inaugurazione a Ciampino della piazza di via Atene con un concerto di tributo a Ennio Morricone da parte della Nova Amadeus PopRock, che eseguirà una serie di brani a tema cinematografico. (ore 21) (Rer)