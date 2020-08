© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico (Pd), Nicola Zingaretti, commenta le forti esplosioni che hanno scosso oggi Beirut sottolineando come si trattino di "immagini durissime". "Lasciano senza parole. Il mio pensiero va a Beirut, ai libanesi e ai nostri militari impegnati in una difficile missione di pace in Libano", scrive Zingaretti su Twitter. (Rin)