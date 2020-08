Imprese: Atlantia, impatto pandemia sui ricavi stimato a tre miliardi di euro nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calo di traffico sulle reti gestite dal Gruppo Atlantia dovuto alla pandemia di Covid-19 sta generando impatti sulla capacità delle diverse società del Gruppo di generare adeguati flussi di cassa a sostegno dei programmi di investimenti e per il servizio del debito, nonché sulla capacità in prospettiva di rispettare alcuni covenant dei contratti di finanziamento: per far fronte agli impatti generati dal calo del traffico, il Gruppo ha tempestivamente avviato un piano di efficientamento e contenimento dei costi e revisione delle iniziative di investimento, garantendo comunque gli interventi legati alla sicurezza delle infrastrutture, e sta adottando tutte le misure di mitigazione disponibili nei vari paesi e messe a disposizione dai governi e dalle autorità. Stando alla relazione semestrale approvata oggi dal Cda, ad oggi non è possibile prevedere l’evoluzione della situazione e i tempi di ripristino di condizioni preesistenti sul traffico e sulle attività del Gruppo. L’effetto complessivo sul traffico dipenderà dall’evoluzione della pandemia, dalla rilevanza e dalla durata delle restrizioni alla mobilità adottate dai diversi governi, nonché dalle conseguenze sull’economia e nello specifico sul potere di acquisto e sulla propensione alla circolazione autostradale e aeroportuale. Assumendo una graduale ripresa del traffico nel secondo semestre, prosegue la nota, una preliminare analisi di sensitività, porterebbe a stimare per l’esercizio 2020 una riduzione media del traffico autostradale del Gruppo di circa il 25 per cento e aeroportuale di circa il 65 per cento, con un potenziale impatto negativo sui ricavi nell’ordine di tre miliardi di euro rispetto ai dati del 2019 e una potenziale riduzione dei flussi operativi al netto degli investimenti pari a 2 miliardi di euro Le società del Gruppo, prosegue la nota, stanno attentamente monitorando l’evolversi della situazione e le ulteriori azioni di efficientamento e di revisione del piano degli investimenti, nonché la possibilità di adesione alle misure governative disponibili nei diversi paesi in cui il gruppo opera, con l’obiettivo di mitigare gli effetti sulla redditività aziendale e sulla situazione finanziaria.(Com)