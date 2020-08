Libano: Meloni su esplosione Beirut, solidarietà a popolazione libanese, vicinanza a nostro contingente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, esprime a nome suo e di Fd'I "solidarietà e vicinanza al popolo libanese per la devastante esplosione avvenuta a Beirut che ha provocato diversi morti. Tra i feriti, ai quali auguriamo una pronta guarigione - continua la parlamentare su Facebook -, ci sarebbero anche diversi militari italiani. Al nostro contingente impiegato in quella terra meravigliosa e ai loro familiari giunga la nostra sincera vicinanza. Rimaniamo in trepidante attesa - conclude Meloni - di ulteriori aggiornamenti". (Rin)