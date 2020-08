Imprese: Tim, Cda vede con grande favore accelerazione progetto su rete unica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Tim, che si è riunito oggi, ha preso atto con favore dei contenuti del progetto di separazione della rete secondaria (incluso l’80 per cento detenuta da Tim in Flash fiber) e della partnership con KKR Infrastructure e Fastweb (FiberCop) contenuti nell’offerta vincolante ricevuta da KKR Infrastructure. Lo si legge in una nota del gruppo. L’offerta è pari a 1,8 miliardi di euro per l’acquisto da parte di KKR Infrastructure del 37,5 per cento di FiberCop sulla base di un enterprise value di circa 7,7 miliardi di euro (equity value 4,7 miliardi di euro), mentre Fastweb avrebbe il 4,5 per cento del capitale di FiberCop a fronte del conferimento del 20 per cento attualmente detenuto in Flash fiber. Il Consiglio di amministrazione ha visto con grande favore l’accelerazione del progetto di rete unica e parteciperà con entusiasmo ai lavori che il governo intende far partire nelle prossime ore; in tal senso ha dato mandato all’amministratore delegato ad interloquire con l’autorità di governo. Il Consiglio di amministrazione - conclude la nota - si è riconvocato il 31 agosto per deliberare in modo conclusivo sul progetto FiberCop, eventualmente aggiornato alla luce dell’esito delle iniziative di cui sopra. (Com)