Riforme: Gori (Pd), leggi elettorali si fanno e si disfano, a referendum voto no

- Il sindaco Pd di Bergamo Giorgio Gori su Twitter ha spiegato perché voterà "no" al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. "La posizione ufficiale del mio partito, il Pd, è che il sì al taglio dei parlamentari chiede il rispetto dell'accordo sul proporzionale. Senza legge elettorale, dice Zingaretti, il taglio è pericoloso. Ma le leggi elettorali si fanno e si disfano. Dal 1990, ben quattro volte", ha osservato Gori. "È quindi probabile - ha aggiunto - sempre che adesso si riesca a votare il proporzionale prima del 20/9 (non facile), che in futuro la legge elettorale cambi ancora". "Dobbiamo pensare che il taglio dei parlamentari diventi a quel punto pericoloso per la democrazia? Anche per questo voto no", ha concluso il primo cittadino di Bergamo. (Rem)