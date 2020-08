Riforme: Bergamini (FI), bene Gori su referendum, non si baratti democrazia con demagogia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Forza Italia Deborah Bergamini in una nota plaude al "no" annunciato dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori al referendum sul taglio dei parlamentari. "Il 'no' di Giorgio Gori al referendum costituzionale che si terrà il prossimo settembre è un segnale importante. Anche nel Partito democratico qualcuno sta capendo che non si può barattare il funzionamento della democrazia per inseguire della becera demagogia", osserva Bergamini.(com)