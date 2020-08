Imprese: Messina (Intesa Sanpaolo), Gaetano Miccichè perfetto per guidare Ubi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la scelta della persona che dovrà prendere le redini del Gruppo Ubi nella fase che porterà all’incorporazione in Intesa Sanpaolo, sarò fondamentale individuare una figura di prestigio, che abbia già dimostrato di saper guidare realtà complesse: ritengo che a questo profilo corrisponda perfettamente Gaetano Miccichè. Così l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, durante la conference call dedicata ai giornalisti a seguito dell’approvazione da parte del Cda della relazione finanziaria semestrale consolidata. “Si tratta di un percorso che deve ancora essere formalizzato, ma lo stimo molto e ritengo possa aiutarmi in una fase in cui ho bisogno che le persone di Ubi si sentano tranquillizzate: il prossimo 6 agosto ci sarà il consiglio e vedremo cosa succederà”, ha detto, sottolineando di auspicare che ciò avvenga “nei prossimi giorni, dal momento che le banche hanno bisogno di amministratori delegati che le guidino”.(Ems)