Imprese: Ubi banca, Standard & Poor's alza rating dopo Opas Intesa Sanpaolo

- Ubi banca comunica, in una nota, che "a seguito della chiusura dell'Opas (Offerta pubblica di acquisto) di Intesa Sanpaolo sulle azioni ordinarie di Ubi, che ha consentito a Intesa Sanpaolo di ottenere il pieno controllo della banca, Standard & Poor's Global Ratings ha alzato a 'BBB / A-2' da 'BBB- / A-3' i 'long and short term issuer credit rating' di Ubi, con outlook negativo, che riflette quello dell'Italia. Inoltre - prosegue la nota -, l'agenzia di rating ha incrementato di un notch il Resolution Counterparty Rating a lungo termine su Ubi e i rating su tutti gli strumenti ibridi di debito emessi da Ubi. Il comunicato - conclude sempre la nota - è disponibile sul sito Internet dell’agenzia di rating". (Com)