Latina: Calandrini (Fd'I) su aggressione al personale ospedaliero, ministero rimane in silenzio

- "Esprimo solidarietà nei confronti dei medici e del personale sanitario dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina che sono stati oggetto di una vile aggressione. Un episodio di violenza che va ad aggiungersi ad una lunga serie che ha visto come vittime gli operatori della sanità". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini. "Già lo scorso anno presentai una interrogazione al ministro della Salute per conoscere quali provvedimenti avesse intenzione di prendere per garantire maggiore sicurezza a chi opera negli ospedali della nostra provincia - aggiunge Calandrini -. Non ho mai ricevuto risposta, purtroppo. Sarà mia premura reiterare quella interrogazione alla luce dei recenti accadimenti”. (Com)