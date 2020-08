Ue: Messina (Intesa Sanpaolo), governo italiano ha ottenuto buon risultato nei negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo sta facendo tutto il possibile per accelerare la crescita dell’Italia in una crisi così profonda, e nel negoziato con l’Unione europea ha ottenuto un risultato importante. Così l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, durante la conference call dedicata ai giornalisti a seguito dell’approvazione da parte del Cda della relazione finanziaria semestrale consolidata. “Indubbiamente ci sarà una fase in cui la valutazione sul Mes sarà importante, e ritengo molto importante che l’Italia considera attentamente un’eventuale partecipazione, ma sono un estimatore dell’azione di questo governo”, ha detto, sottolineando di essere “un fautore della capacità del governo di intervenire nell’economia reale, nello sviluppo delle infrastrutture e in tutti i motori di crescita all’interno di un paese”. (Ems)