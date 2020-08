Italia-Romania: Moderno (Maie) incontra il presidente di Confindustria Romania Bertola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore nazionale del Movimento associativo italiani all'estero (Maie) in Romania, Vincenzo Moderno, ha incontrato questa mattina il presidente di Confindustria Romania Giulio Bertola. Secondo quanto riferito in un comunicato, durante l’incontro informale, i due si sono confrontati sulle problematiche della comunità italiana e imprenditoriale italiana del Paese, causate dall’emergenza Covid-19. Tra i temi affrontati, al primo posto cultura e coesione sociale, in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, nell'interesse di famiglie e imprenditori per valorizzare l’identità italiana in Romania. “E’ stato un faccia a faccia proficuo e ricco di spunti per collaborazioni future – dichiara Moderno -, sono sempre più fiero di appartenere a un Movimento che mette al primo posto la difesa dei diritti e degli interessi di noi italiani all'estero. Porto avanti l’impegno con il Maie con grande responsabilità e determinazione – conclude il coordinatore Maie Romania -, convinto che se sapremo seminare bene raccoglieremo i frutti del nostro lavoro, sempre a beneficio dei nostri connazionali”.(Res)