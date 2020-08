Imprese: Messina (Intesa Sanpaolo), lavoreremo per rafforzare territori e identità comune con Ubi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo farà tutto ciò che serve per rafforzare i territori, promuovendo gli interventi creditizi e le attività rivolte a famiglie e al sociale per dimostrare ancora una volta di essere effettivamente la banca dei territori. Così l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, durante la conference call dedicata ai giornalisti a seguito dell’approvazione da parte del Cda della relazione finanziaria semestrale consolidata. “Investiremo ancora di più in una presenza in grado di rafforzare l’identità già comune tra Intesa Sanpaolo e Ubi Banca: sono convinto che quando potremo mettere in campo tutta la nostra capacità e forza anche questa presunta antipatia per l’operazione svanirà”, ha detto, ricordando però che “in tutti i territori ci sono quelli favorevoli e quelli contrari ad operazioni di questo tipo” e sottolineando di aver ricevuto apprezzamenti da realtà importanti nel territorio bergamasco. “Abbiamo cercato di portare tutti a bordo, perché ritengo che l’inclusività sia la chiave del successo”, ha aggiunto, ribadendo che “faremo in modo che nel consiglio del territorio vengano rappresentate le eccellenze dello stesso, perché tutti abbiano un beneficio”. (Ems)