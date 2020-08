Coronavirus: Colosimo (Fd'I Lazio), Zingaretti pensi a mascherine pagate e mai arrivate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'unico a indossare una maschera, più che una mascherina, dovrebbe essere il presidente Zingaretti, che cerca di risalire la china del consenso con iniziative che avrebbero anche un buon intento se non venissero perpetrate da quella stessa giunta che si è macchiata del caso mascherine pagate e mai arrivate". È quanto dichiara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo. "Quanti giovani, quanti operatori sanitari, quanta gente comune avrebbe potuto 'tirare su la maschera' in piena emergenza se non ci fosse stato la disastrosa gestione da parte del presidente meno amato d'Italia - aggiunge Colosimo -. Con l'iniziativa Mask Lazio, Zingaretti si conferma il presidente del fumo negli occhi, della toppa peggiore del buco, della retorica a uso e consumo del suo costosissimo ufficio stampa". (Com)