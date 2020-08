© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iw Bank è un’azienda di cui cercheremo di aumentare il valore. Così l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, durante la conference call dedicata ai giornalisti a seguito dell’approvazione da parte del Cda della relazione finanziaria semestrale consolidata. “Rimane un’area che per noi è un punto di forza, e che ci impegneremo per valorizzare essendo un settore per noi strategico”, ha detto. (Ems)