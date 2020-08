Decreto Agosto: Cgil, positiva proroga blocco licenziamenti e ammortizzatori fino a fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria confederale della Cgil, Tania Scacchetti, al termine dell'incontro con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo afferma che l'esponente del governo "ha confermato la volontà dell'esecutivo di prorogare gli ammortizzatori sociali, le indennità, assieme al blocco dei licenziamenti fino alla fine dell'anno. Si tratta - prosegue in una nota la dirigente sindacale - di alcune importanti richieste che come Cgil abbiamo sempre portato avanti con convinzione, insieme a Cisl e Uil". Per Scacchetti, "la proroga di queste misure è infatti necessaria a governare una fase ancora incerta e a evitare che il costo della crisi si abbatta sul lavoro, che al contrario, secondo noi, va protetto in quanto perno di qualsiasi fase di ripartenza". Inoltre, riferisce Scacchetti, "sono stati illustrati anche altri interventi finalizzati a incentivare l'occupazione, a partire dai settori più colpiti come il turismo. Alcuni di questi interventi che mirano a sgravare le imprese per un periodo limitato di tempo al fine di stimolarle ad assumere, rappresentano - sottolinea - uno strumento che va attentamente monitorato e gestito con rigore per evitare un utilizzo inefficace di risorse pubbliche". (segue) (Com)