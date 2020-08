© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scacchetti aggiunge: "Infine, abbiamo ribadito la nostra richiesta di garantire la detassazione degli aumenti contrattuali come misura necessaria a sostenere, attraverso il rinnovo dei contratti collettivi nazionali, il reddito delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti. Attendiamo il testo finale del decreto legge Agosto per effettuare - conclude la segretaria confederale - una valutazione complessiva". (Com)