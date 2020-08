Roma: Fassina (SpR) su intitolazione metro a Marincola, antifascismo è fondamento Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un scelta simbolica importante quella compiuta oggi dall’assemblea Capitolina: intitolare la stazione della metro C di via dell’Amba Aradam al 'partigiano nero' Giorgio Marincola. Roma, ancora una volta, segnala quanto i simboli della resistenza all’occupazione nazi-fascista possano essere utili per nutrire la memoria e promuovere una democrazia compiuta". Lo dichiara Stefano Fassina consigliere di Sinistra per Roma, promotore di Roma Ventuno. "Spiace quindi che, pur in presenza di problemi tecnici per l’attuazione dell’impegno, la mozione non sia stata approvata all’unanimità: l’antifascismo, fondamento della nostra Carta Costituzionale, non dovrebbe - aggiunge Fassina - essere identità esclusiva di una parte, ma patrimonio di tutti. Fu questo il faro che ispirò i Padri Costituenti".(Com)