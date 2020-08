Rifiuti: Patanè (Pd Lazio), istituita cabina regia monitoraggio piano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato un emendamento al Piano di gestione rifiuti, in discussione alla Pisana, per l'istituzione di una cabina di regia di monitoraggio. "L'istituzione di una cabina di regia per il monitoraggio dei rifiuti, prevista da un mio emendamento al Piano, approvato oggi dall'Aula della Pisana, è un tassello prioritario e imprescindibile per la gestione del regime transitorio dei rifiuti nella nostra regione". Lo dichiara in una nota Eugenio Patanè, consigliere Pd alla Regione Lazio. "Il Piano - aggiunge Patanè - disegna una prospettiva di lungo termine legata al raggiungimento di specifici obiettivi, alcuni dei quali, come sappiamo, molto ambiziosi. Il mancato raggiungimento anche di uno solo di questi obiettivi rischia di far saltare il quadro generale così come delineato e, di conseguenza, rischia di generare nuove situazioni di emergenza nella gestione dei rifiuti, specialmente per il territorio di Roma. Per questo, dal momento immediatamente successivo all'entrata in vigore del Piano rifiuti - conclude Patanè - la priorità è la gestione del transitorio che, grazie all'emendamento approvato oggi, viene affidato ad un'apposita cabina di regia in grado, partendo dalla fotografia data da una mappa dinamica e in tempo reale dei flussi dei rifiuti, di adottare misure e provvedimenti. È un elemento dunque che migliora il Piano rifiuti in approvazione alla Pisana ed evita gravi ripercussioni in caso di mancato rispetto degli obiettivi indicati nello stesso".(Com)