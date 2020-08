Decreto Agosto: Villarosa (M5s), proroga sospensione versamento Tosap-Cosap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze Alessio Villarosa, del Movimento cinque stelle, "con il decreto legge Agosto il governo proroga la sospensione dal versamento della Tosap-Cosap fino al 31 dicembre 2020, venendo così incontro alle tante richieste in tal senso pervenute dalle imprese operanti nella ristorazione e nel turismo. L'Italia - prosegue l'esponente dell'esecutivo in una nota - vive di turismo culturale ed enogastronomico e questa misura si è rilevata un grandissimo successo ed una straordinaria occasione di rilancio economico, sono queste le ragioni che mi hanno spinto a sostenere fortemente la sospensione del versamento Tosap-Cosap". (Com)