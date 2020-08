Lavoro: Uil, Lombardia prima per infortuni mortali, ci aspettiamo segnale da istituzioni regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lombardia ancora da primato negativo quanto a infortuni mortali sul lavoro. Il bollettino pubblicato dall’Inail riferito al primo semestre dell’anno in corso, segna un aumento di 73 vittime di infortunio mortale rispetto l’anno passato. Lo fa sapere in una nota la Uil, che sottolinea come si tratti di “dati allarmanti, se si tiene conto del periodo di lockdown durato tre mesi”. “Nel settore delle costruzioni – evidenzia Enrico Vizza, segretario generale FeneaUil Lombardia - si sono registrati ben dodici decessi. In una Regione in cui si confondono le parole ‘semplificazione e meno burocrazia’ con sospensione delle regole: ci troviamo davvero davanti a un vero paradosso: se da un lato proponiamo tavoli di confronto, valorizzazione degli enti bilaterali su salute e sicurezza, sottoscriviamo protocolli con Comuni, Anci, Prefetture e poi la Regione Lombardia propone di prorogare la validità del Durc al 31 dicembre 2020. Davanti a questo vogliamo aspettarci una diminuzione degli infortuni?”. “Se durante l’emergenza Covid-19 - continua il segretario - in modo responsabile i sindaci dei Comuni hanno affrontato la situazione attraverso ordinanze e provvedimenti, ora lo facciano anche per la salute dei lavoratori che ogni giorno devono poter svolgere il proprio lavoro in sicurezza, e che con il proprio reddito contribuiscono alla crescita del paese oltreché al mantenimento delle proprie famiglie”. “Nelle prossime settimane – continua – il sindacato di categoria proseguirà con le iniziative di mobilitazione, per rilanciare e sensibilizzare ancora una volta di più il tema della sicurezza, per un traguardo di infortuni zero nei luoghi di lavoro”. (segue) (com)