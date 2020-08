Lavoro: Uil, Lombardia prima per infortuni mortali, ci aspettiamo segnale da istituzioni regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Al triste primato riguardante il tasso di mortalità e contagi da Covid-19 – evidenzia Eloisa Dacquino, segretaria regionale Uil Lombardia - la nostra regione vanta quello di denunce mortali sul lavoro. L’aumento delle denunce per infortuni mortali in Lombardia ci preoccupa e ci indigna, perché evidenzia scarsa attenzione su un aspetto che noi riteniamo più che prioritario: la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il 101 per cento di denunce in più rispetto lo scorso anno testimonia l’urgenza di intervenire con investimenti, formazione e prevenzione adeguate a garantire sicurezza sul posto di lavoro a lavoratrici e lavoratori. La vita viene prima di tutto”. “Ci aspettiamo che le Istituzioni - conclude Eloisa Dacquino - a partire da Regione Lombardia, diano un segnale concreto in tal senso: non possiamo accettare che ancora oggi si assista impotenti a morti annunciate. La salvaguardia della sicurezza sui luoghi di lavoro deve essere al centro dell’agenda politica nella nostra regione così come nel paese, per questo saremo ancora una volta nelle piazze, a fianco dei lavoratori: non vogliamo più contare né infortuni né morti sul lavoro”. (com)