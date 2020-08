© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, osserva che "nel suo incontro con i presidenti di Regione, il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza di politiche coerenti con tutela della salute e rilancio dell’economia. Servono confronto e cooperazione, non contrapposizione - conclude l'esponente dell'esecutivo su Twitter -, ora più che mai per il bene di tutto il Paese". (Rin)