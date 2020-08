Roma: Fd'I, M5s senza maggioranza, mozione su metro Marincola passa con stampella Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Assemblea capitolina ha approvato la mozione fortemente voluta dalla Raggi per intitolare a Giorgio Marincola la futura stazione della metro C già nota come 'Ipponio- Amba Aradam'. La mozione ha visto una forte spaccatura nella maggioranza a con la presidente del Municipio VII Monica Lozzi che ha motivato la contrarietà, non nel merito ma per motivi di funzionalità a tale scelta ed è stata di fatto seguita da ben dieci consiglieri di maggioranza che si sono astenuti o non hanno partecipato". E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica "Con Giorgia". "La mozione è quindi passata grazie alla stampella del Pd, e ciò apre nuovi scenari per la ripresa delle attività a settembre nella quale ci sono forti dubbi sulla possibilità per la Raggi di avere una maggioranza in consiglio, a meno che il Pd non intenda sostenere ufficialmente la maggioranza o quel che ne resta - aggiungono gli esponenti di Fd'I - Nel merito noi abbiamo votato contro per stigmatizzare il fatto che la scelta è una evidente concessione al movimento che vuole emulare la lotta iconoclasta del 'black lives matter' e che aveva svolto proprio presso il cantiere una sua eclatante azione vandalica. Si può certamente dedicare una Via o altro per ricordare il partigiano italo somalo Marincola e ciò ci vedrebbe sicuramente favorevoli, ma non ha senso intitolare una fermata di metro ad un riferimento inesistente nella toponomastica o nelle indicazioni turistiche: sono infatti questi i riferimenti delle stazioni metro di tutto il mondo e ciò proprio per rendere più semplice e comprensibile la fruizione ai passeggeri. Qui invece siamo alle prese con la solita azione della Raggi che dimostra di non conoscere le basilari norme e di voler cancellare ogni pagina del passato per accreditarsi come novella antifascista: a questo punto - concludono - non ci stupiremmo se la Raggi decidesse di cambiare nome ad esempio anche a via Gallia e via Cristoforo Colombo".(Com)