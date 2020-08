Libano: esplosioni a Beirut, in coma segretario generale del Partito falangista Najaran (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l’esplosione, il capo del partito socialista progressista, Walid Joumblatt, si è recato in visita alla Casa del centro (Bayt al Wast) per sincerarsi della condizione di salute dell’ex premier Saad Hariri, secondo quanto riferito da quest’ultimo su Twitter. Intanto, fonti arabe citate da “Al Arabiya” riferiscono del dispiegamento di membri del movimento sciita Hezbollah nell’area del porto di Beirut. Fonti vicine allo stesso Hezbollah citate dal sito “Otv” affermano che non vi è nulla di vero sulle notizie circolate in merito a un presunto raid israeliano contro depositi di armi del movimento filo-iraniano nel porto. In passato, Israele ha denunciato la presenza di armi e materiale esplosivo di Hezbollah sia nel porto di Beirut, sia a ridosso di siti civili. Fonti israeliane citate oggi dal quotidiano “The Times of Israel” che citano anonimi funzionari dello Stato ebraico negano qualsiasi coinvolgimento nell’accaduto. (Res)