Lazio: M5s, consigliere Bracciano minacciato di morte, solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il M5s della Regione Lazio esprime su Facebook tutta la sua solidarietà "a Marco Tellaroli, portavoce Bracciano Movimento 5 stelle e consigliere metropolitano, oggetto di minacce di morte da parte di criminali per il suo impegno a favore dei cittadini del suo comune. Non ci faremo intimidire - si legge nel post -, ma andremo avanti nella nostra lotta per difendere e riaffermare la legalità sui territori. Forza Marco, non sei solo in questa battaglia". (Rer)