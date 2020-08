Difesa: ammiraglio Agostini (Irini) visita basi logistiche di Sigonella e Augusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 3 e 4 agosto il comandante dell'operazione Eunavfor Med Irini, l’ammiraglio Fabio Agostini, ha visitato la base logistica avanzata (Forward Logistic Base - Flb) di Irini ad Augusta e il Forward logistic site (Fls) a Sigonella. Secondo quanto riferito in un comunicato della missione, durante la visita di due giorni, l’ammiraglio Agostini ha incontrato lo staff del quartier generale della Forza, l'equipaggio di punta - Its San Giorgio - e i distaccamenti aerei del Lussemburgo e della Polonia. In tali occasioni, ha partecipato alla cerimonia della parata della medaglia per coloro che hanno prestato servizio per un lungo periodo nell'operazione Irini. Quarantadue ufficiali, sottufficiali e arruolati, provenienti da sei diversi Stati membri dell'Unione europea, hanno ricevuto la medaglia come riconoscimento del loro contributo impegnato e professionale fornito durante il loro incarico a Eunavfor Med Irini. "Nonostante l'operazione Irini sia nata in piena pandemia di Covid-19 e abbia iniziato le sue attività in mare solo il 4 maggio - ha affermato l'ammiraglio Agostini - ha già prodotto alcuni risultati significativi in termini di raccolta di informazioni ed effetto dissuasivo sia sull’embargo sulle armi e nei settori del contrabbando di petrolio e si è dimostrato imparziale ed equilibrato quando sono disponibili risorse adeguate. L'operazione Irini non è contro nessuno o nessun paese, ma ha il compito di attuare l'embargo sulle armi del Consiglio di sicurezza dell'Onu in tutta l'area operativa, indipendentemente dagli attori coinvolti”. (segue) (Com)