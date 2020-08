Difesa: ammiraglio Agostini (Irini) visita basi logistiche di Sigonella e Augusta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi tre mesi, ha continuato il comandante dell'operazione, "le attività di Irini hanno eseguito oltre 400 smistamenti e sei approcci amichevoli (visita a bordo delle navi mercantili) monitorando il carico sbarcato in circa 10 porti e punti di sbarco. L'operazione ha anche osservato le attività in più di 25 aeroporti e piste di atterraggio e ha monitorato più di 65 voli militari o possibili carichi aerei relativi ai militari che vanno avanti e indietro in Libia da diversi paesi”. Come ricordato dall’ammiraglio, “grazie alle informazioni acquisite dalle risorse Irini, oltre 190 gruppi di foto fornite da SatCen (Centro satellitare dell'Unione europea) e dai servizi di intelligence degli Stati membri, la sede operativa è stata in grado di inviare più di 10 relazioni speciali al gruppo di esperti delle Nazioni Unite su La Libia su possibili violazioni dell'embargo sulle armi o del contrabbando di petrolio in Libia, mettendo in guardia sulle influenze esterne di entrambe le parti del conflitto nel paese”. (segue) (Com)