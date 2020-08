Difesa: ammiraglio Agostini (Irini) visita basi logistiche di Sigonella e Augusta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul ponte di volo di Its San Giorgio, il comandante dell'operazione è stato ricevuto dal comandante della forza, il contrammiraglio Ettore Socci, che ha riconosciuto il forte impegno di oltre 400 donne e uomini. "In mare, in volo e a terra svolgono un lavoro eccezionale su base giornaliera", ha detto l'ammiraglio Socci, "Un ringraziamento speciale va allo staff congiunto e combinato Fhq: un gruppo di marinai, aviatori e soldati altamente professionali provenienti da Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Polonia, Portogallo e Italia, che senza un attimo di riposo e un impegno totale e encomiabile hanno fornito risultati straordinari”. Questa mattina, l'ammiraglio Fabio Agostini ha avuto un incontro con il comandante del comando della Marina italiana ad Augusta, in Sicilia, il contrammiraglio Andrea Cottini. Durante l'incontro il comandante dell'operazione ha sottolineato l'importante ruolo della Marina italiana nell'operazione Irini e ringraziato l'ammiraglio Cottini per il continuo impegno nel sostenere le risorse a Eunavfor Med in visita alla base navale di Augusta. (Com)