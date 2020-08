Libano: esplosioni a Beirut, premier Diab dichiara per domani Giornata di lutto nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro libanese, Hassan Diab, ha dichiarato per domani una Giornata di lutto nazionale per le vittime, fino a questo momento dieci, delle esplosioni che hanno colpito oggi pomeriggio Beirut. Lo riferiscono i media libanesi. Fonti mediche e della sicurezza libanese hanno riferito di almeno dieci persone rimaste uccise nell'esplosione avvenuta oggi pomeriggio nel porto di Beirut. In precedenza, il ministero della Salute libanese ha parlato di un “gran numero di feriti”. Secondo l’emittente “Al Arabiya”, tra i feriti vi sarebbero anche la figlia e la moglie del primo ministro, Hassan Diab, e di alcuni suoi consiglieri. Le esplosioni avrebbero danneggiato anche il palazzo di Baabda, sede della presidenza della Repubblica. Il ministro della Salute, Hamad Hassan, ha predisposto l’accoglienza di tutti i feriti negli ospedali a spese del dicastero. Finora sono poco chiari i contorni di quanto è accaduto. Intanto sono in corso le operazione di spegnimento dell'incendio divampato in seguito all'esplosione da parte di canadeir e dei corpi dei vigili del fuoco. Un cittadino intervistato dall’emittente “Al Arabiya” ha detto di aver udito due esplosioni, una più contenuta e l’altra più forte. Sembra che l’esplosione sia avvenuta all’interno del settore 12 del porto di Beirut, in un silos di grano, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Nna”.(Res)