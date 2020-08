Abruzzo: estate a Chieti con gli spettacoli programmati dal Teatro Marrucino nello scenario dell’anfiteatro La Civitella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Teatro Marrucino di Chieti esce dalle proprie mura per dare vita ad una stagione estiva vivace, in un moment storico in cui tutti noi abbiamo bisogno di sentirci più vivi dopo un inverno e una primavera all'insegna della resilienza a causa dell'epidemia da coronavirus. Il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, questa mattina ha presentato agli organi di informazione la stagione culturale estiva programmata dal teatro Marrucino all'interno dell'Anfiteatro de "La Civitella" di Chieti. Un totale di 18 spettacoli che spaziano dalle proiezioni cinematografiche alla concertistica, dalla prosa al cabaret, dalla sinfonica al jazz senza tralasciare il teatro dialettale si susseguiranno dal 17 agosto all'8 settembre. "Una impresa ardua ma felice – ha commentato il sindaco Di Primio - portata a compimento dal management che ho nominato al teatro Marrucino, in un luogo importante per l'Abruzzo che oggi torna ad essere vivo dopo che per anni si è assopito a causa di una lenta burocrazia ministeriale. Il Teatro Marrucino, in questo momento di difficoltà, dimostra, ancora una volta, di essere guida delle espressioni culturali della città. Un teatro sano e lungimirante grazie al lavoro portato avanti in questi anni". Saranno 700 i posti a disposizione degli utenti, nel pieno rispetto delle prescrizioni anti Covid. (Gru)