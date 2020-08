Mattarella: no a centralismo statale e regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella condivide con le Regioni la necessità di "una moderna e unitaria concezione del sistema delle autonomie territoriali che rifugga da ogni centralismo sia statale sia regionale". Per il capo dello Stato “si avverte la necessità di individuare con maggior precisione sedi e procedure attraverso le quali il principio di leale collaborazione, caposaldo della giurisprudenza costituzionale, possa divenire sempre di più la cifra dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le automomie locali”. E' importante, ha aggiunto incontrando le Regioni, “che la soggettività politica delle Regioni si sviluppi non in contrapposizione con l'indirizzo politico statale ma in chiave di confronto e di cooperazione”.(Rin)