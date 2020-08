Lazio: Porrello (M5s), su consorzio Medio Tirreno no a polemiche ma collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- No a polemiche senza basi, ma collaborazione sul Consorzio Medio Tirreno per tutti i cittadini. "Il consigliere comunale e delegato al servizio idrico Giancarlo Frascarelli si appella ai consiglieri regionali, e in particolare al sottoscritto, per la risoluzione del problema Consorzio Medio Tirreno". Lo dichiara, in una nota, Devid Porrello, consigliere M5S Lazio e vicepresidente del Consiglio regionale. "Il consigliere non ricorda che qualche mese fa, poco prima dell' emergenza Covid-19, abbiamo partecipato ad una riunione presso l'assessorato regionale nella quale abbiamo ribadito la richiesta di tenere in piedi il Consorzio, come richiesto inoltre da un ordine del giorno a mia prima firma, approvato dal Consiglio regionale, e sottoscritto anche dai colleghi De Paolis e Tidei - aggiunge Porrello -. Proprio in quell'occasione abbiamo instaurato un rapporto di collaborazione tra le parti per trovare una soluzione adeguata a questo problema, un impegno che confermo, nonostante la brutta abitudine del consigliere di tirare la giacchetta a chi sta lavorando nella sua stessa direzione, cosa che non sta facendo la sua area politica di riferimento che sull'argomento è completamente assente. Stiamo percorrendo tutti le strade utili per la risoluzione della vicenda al fine di preservare la pubblicità del servizio, per questo - conclude Porrello - sono a disposizione per proseguire il lavoro con il coinvolgimento di tutte le parti interessate".(Com)