Spagna: ministro Esteri consegna onorificenza ordine di Isabella ad omologo Uruguay

- Il ministro Esteri spagnolo, Arancha González Laya, ha consegnato oggi nel palazzo della Viana (sede del ministero) l'onorificenza della "Gran croce dell'ordine di Isabella la Cattolica", all'omologo uruguaiano, Francisco Bustillo. Un riconoscimento "dell'opera" del ministro che è stato ambasciatore in Spagna per oltre un decennio, "contribuendo a migliorare e rafforzare le relazioni tra Spagna e Uruguay". Dopo la cerimonia di premiazione a Madrid, secondo quanto riferisce una nota del ministero degli Esteri, il ministro Gonzalez Laya e l'omologo Bustillo hanno affrontato alcune questioni che riguardano l'America Latina come l'evoluzione del Covid-19, la presidenza pro tempore del Mercato comune dell'America meridionale (Mercosur) e l'accordo con l'Unione europea, la situazione in Venezuela, l'eccellente collaborazione tra entrambi i paesi durante il rimpatrio e l'assistenza durante pandemia. Infine, i ministri hanno espresso reciproco interesse "a riprendere la agenda bilaterale quando le circostanze lo permetteranno". (Spm)