Mali: Unesco riceve 1 milione di dollari per riabilitare il sito di Bandiagara (2)

- Le attività di generazione di reddito per le donne sono al centro di questo progetto per promuovere la riconciliazione tra le comunità e promuovere la protezione del patrimonio nel difficile contesto della pandemia di Covid-19. Nel 2012 il Mali è diventato l'epicentro di una crisi politica e di sicurezza su larga scala scaturita dall'arrivo di gruppi armati nella zona settentrionale e centrale del paese. Oltre a costare la vita a migliaia di civili e a creare insicurezza, la crisi ha causato la distruzione totale o parziale di quasi 30 villaggi, di cui la metà si trova all'interno dei confini della proprietà del Patrimonio Mondiale della Falesia di Bandiagara (Terra dei dogon). La distruzione dei villaggi ha provocato danni significativi o la perdita di numerosi edifici e oggetti culturali tradizionali e il deterioramento delle pratiche e tradizioni culturali dei gruppi dogon, peul, bozo, bambara e sonrhai. Esperti dell'Unesco lavoreranno a stretto contatto con un team di esperti maliani del ministero della Cultura, della Direzione nazionale del patrimonio culturale (Dnpc), della Missione culturale di Bandiagara (Bcm) e della Missione multidimensionale di stabilizzazione integrata delle Nazioni Unite in Mali (Minusma), accanto alle comunità locali. L'intervento a Bandiagara si basa sulle iniziative di riabilitazione portate avanti dall'Unesco in Mali dal 2012 e sul lavoro di valutazione e mediazione svolto nel 2019 a seguito di una spirale di violenza intercomunitaria nell'area. La Falesia di Bandiagara è un'importante formazione rocciosa costituita da una falesia di roccia sedimentaria che si eleva a circa 500 metri sul livello sabbioso sottostante ed è stata iscritta nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco nel 1989. (Frp)